Omroep Brabant-app scoort goed bij gebruikers: 'Fijn om waardering te zien'

De app van Omroep Brabant staat op de tiende plaats van bekendste en meest gebruikte nieuws-apps in Nederland, zo komt naar voren uit de Nationale Nieuwsapp Monitor 2022. In dat onderzoek is het nieuwsgebruik onder volwassen Nederlanders bekeken.

De Omroep Brabant-app krijgt een landelijke waardering van 7.7 van gebruikers. Enkel de app van de NOS scoort op dat vlak hoger, en wel met een 7.8. Ook scoort de app van Omroep Brabant goed als het gaat om regionale bekendheid. In Brabant kent 85 procent van de mensen de Omroep Brabant-nieuwsapp. Alleen de apps van de NOS en Nu.nl scoren beter in onze eigen provincie.

'Fijn om waardering te zien'

Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant, is verheugd over hoe goed de app valt bij het publiek. "We werken er allemaal met een toegewijde redactie hard aan om Brabanders van nieuws te voorzien. Het is fijn om te zien dat dat gewaardeerd wordt."

Het is volgens Veenstra de bedoeling de huidige lijn door te zetten. Wel zegt de hoofdredacteur dat er wordt gekeken naar hoe de NOS en Omroep Brabant nog beter en vaker kunnen samenwerken op het vlak van mobiele apps. "Uit het onderzoek blijkt dat het publiek erg geïnteresseerd is in een zo compleet mogelijk nieuwsaanbod binnen één app. Daar zetten we dus graag op in door nog meer samen te werken met de collega's van de NOS", besluit Veenstra.

Andere apps

Gemiddeld gebruiken volwassen Nederlanders bijna vijf nieuwsapps, zo blijkt uit het onderzoek. NOS en NU.nl zijn de bekendste en meest gebruikte apps, luidt een van de conclusies van het onderzoek, maar regionale nieuwsapps, waaronder dus die van Omroep Brabant, doen het buiten de Randstad ongeveer even goed. Van de 12,1 miljoen volwassen Nederlanders openen 9,3 miljoen mensen dagelijks één of meerdere nieuwsapps.

Jongeren, de groep van 18 tot en met 24 jaar in dit onderzoek, gebruiken de meeste nieuwsapps. Bij het onderzoek zijn 75 nieuwsapps bekeken onder ruim 7000 respondenten van 18 jaar of ouder. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom in samenwerking met softwarebedrijf Pinch.