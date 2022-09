Fietser (49) overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Giessen

Bij een ongeluk in Giessen, gemeente Altena, is dinsdagochtend rond kwart voor acht een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer zou zijn aangereden door een vrachtwagen, zo meldt de politie. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit Rijswijk (gemeente Altena).

Sandra Kagie Geschreven door

De chauffeur van de vrachtwagen, een 42-jarige man uit Oost-Europa, is aangemerkt als verdachte, zo meldt de politie dinsdagmiddag. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Parallelweg en de Industrieweg. De toedracht is onduidelijk . Dit wordt door de politie onderzocht.