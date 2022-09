Agenten rijden vluchtende inbreker aan die er op de fiets vandoor ging

Agenten hebben na een een korte achtervolging met de auto een vluchtende inbreker aangereden. Dat gebeurde in de Bisschop Zoestraat in Tilburg. De verdachte raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De ernst van zijn verwondingen is niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder is de verdachte 'niet levensbedreigend gewond'. De man was kort daarvoor betrapt bij een inbraak aan de Bisschop Bekkerslaan. De man ging er op een fiets vandoor en dat eindigde in een aanrijding met een politieauto. De politie doet onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision