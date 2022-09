Tim van Rijthoven speelt Daviscup in rouwend Schotland

Onder bijzondere omstandigheden begint Tim van Rijthoven dinsdagmiddag in Glasgow aan de Daviscup finale. In Schotland voert tennis niet de boventoon. Alles staat in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. “Het is een rouwweek geworden hier. Overal staat de koningin afgebeeld.”

Het Nederlands team zit notabene in een groep met Groot-Brittannië. Van Rijthoven verwacht dat dat een bijzonder duel gaat worden. “We gaan een lintje dragen om respect te tonen.” Door het overlijden van de koningin was het even twijfelachtig of het Daviscup-toernooi wel door zou gaan. De Roosendaalse tennisser had daar wel begrip voor gehad, maar is ook opgelucht dat het wel doorgaat. De vraag is wel of Tim van Rijthoven ook daadwerkelijk in actie gaat komen. Van de drie Nederlandse single-spelers komen er twee in actie en Van Rijthoven is de laagst geklasseerde op de wereldranglijst. Hij vindt dat hij in principe niet opgesteld hoort te worden, zei hij in het Omroep Brabant sportprogramma de Zuidtribune. "Maar je hoort me zeker niet klagen als het wel gebeurt. Het hangt van mezelf af wat de opstelling zal zijn."

"Als ik fit ben, dan is echt bijna alles mogelijk."