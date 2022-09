Wat te doen met de postzegelverzameling van opa? 'Familie rekent zich rijk'

Enorme postzegelverzamelingen die jarenlang met de grootste zorg en liefde bij elkaar zijn verzameld: filatelie is een dankbare hobby. Totdat opa overlijdt. Dan heeft de familie ineens de vraag wat er met die boeken vol bijzondere zegels moet gebeuren. Bij postzegelvereniging Philatron uit Elshout hebben ze een 'nalatenschaps-commissie'. Joop Heeren van die vereniging begeleidt erfgenamen met de collectie. "Haar man had gezegd dat ze van de postzegelverzameling een tweede huis kon kopen."

Maar de realiteit is meestal anders, vertelt hij: "Die verzameling was helemaal niet zo veel waard.” En dat ziet hij vaker gebeuren: “Erfgenamen rekenen zich vaak rijk.” Met grote regelmaat wordt er aangeklopt aan bij de postzegelvereniging Philatron. “Dan worden we gebeld om een verzameling te komen bekijken, want de kinderen hebben vaak geen belangstelling voor een collectie die is nagelaten", vertelt Heeren. "Vervolgens adviseren we wat de familie ermee kan doen.”

“Het komt best vaak voor dat nabestaanden teleurgesteld zijn over de waarde van een nagelaten postzegelverzameling”, vertelt Joop. “Misverstanden ontstaan vaak als iemand jarenlang en heel minutieus achter elke postzegel in een album heeft opgeschreven wat de cataloguswaarde is van die zegel.”

“Voor een grote verzameling komen ze dan uit op bedragen van vijftig- of zestigduizend euro. Maar de reële waarde van een postzegel is slechts een fractie van de cataloguswaarde. Aan Heeren dan de taak om ze uit die droom te helpen. "Als erfgenamen twijfelen over ons advies, of deze ontnuchterende boodschap zeg ik altijd: probeer het dan maar eens bij een handelaar.”

Heel soms lopen de emoties hoog op bij een nagelaten verzameling. “Zo liet een vader van zes kinderen zijn postzegelverzameling na, maar niemand had er echt interesse voor. Totdat de partner van de man hoog opgaf over de waarde van de collectie. Toen ontstond er wel wat turbulentie in de familie. Uiteindelijk is de collectie geveild: de opbrengst was 'slechts' tweeduizend euro. en die is verdeeld onder de erfgenamen.”

Joop Heeren is zelf ook een fervent verzamelaar, met een collectie van zo'n twee- tot tweeënhalf miljoen postzegels. Een kenner dus, maar toch gaat hij bij zijn beoordeling van verweesde nagelaten verzamelingen niet over een nacht ijs. “Ik krijg veel steun van een professional uit Roermond, bij twijfel overleg ik altijd en vraag hem om mee te kijken.” En soms zit er toch wat bijzonders tussen. “Mochten er in een nagelaten verzameling stukken zitten die wel de moeite waard zijn, dan bieden we ze aan bij professionele veilingen, ook in het buitenland. De andere zegels en collecties verkopen we via onze eigen veiling. We hebben iedere maand wel een aantal kavels die we veilen.” De opbrengst gaat dan naar de erfgenamen, minus de kosten voor de vereniging en de veiling. Hij is dus zeker geen handelaar, benadrukt Heeren. "Voor de leden zijn onze adviezen gratis, maar voor erfgenamen van verzamelaars buitenaf vragen we als vereniging een kleine vergoeding."