112-nieuws: botsingen door gladheid • trein in brand in Etten-Leur

06.00

De regen die in de afgelopen dagen is onze provincie is gevallen in combinatie met de neerslag die de komende dagen nog verwacht wordt, heeft ervoor gezorgd dat het risico op natuurbranden kleiner is geworden, zo laat de brandweer weten. In samenspraak met natuurbeheerders en de Brabantse veiligheidsregio's is daarom besloten terug te gaan naar fase 1 wat betreft natuurbrandrisico. Dat is het zogenoemde 'Regulier Risico'.