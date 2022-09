Felle buien en een harde noordenwind: 'Het wordt guur dit weekend'

Als je deze woensdag naar buiten kijkt is het duidelijk: de zomer is nu echt voorbij. Tot het einde van de middag blijft het regenen. En als je denkt dat dit het is dan is er slecht nieuws: in het weekend kan het zelfs guur worden met felle buien en een harde noordenwind.

Het is inmiddels al een stuk koeler met een deze woensdag een graad of 16 tot 17. “Maar in het weekend kan zelfs guur worden tijdens buien”, voorspelt Wilfred Jansen van Weerplaza. “Er vallen tal van korte, felle buien met windstoten en mogelijk zelfs hagel. De temperatuur kan tijdens zo’n bui tot onder de 10 graden dalen. Vanaf vrijdag kouder

Het hele weekend hebben we te maken met dit herfstweer: buien, flinke wind en op zondag zelfs maar een temperatuur tussen de 12 en 15 graden. “Vanaf vrijdag waait er een harde wind vanuit het noorden. Dan wordt het echt een stuk kouder. De felle buien maken het helemaal guur.” Begin volgende week wordt het, dankzij een hoge drukgebied, wat droger en zonniger. Later in de week wordt het weer wat wisselvalliger. De temperatuur gaat dan ook weer iets omhoog.