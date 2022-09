Suzan vond een zak vol met dierenresten: 'Ik moest kotsen van de stank'

Het was een behoorlijk onaangename verrassing voor Suzan en haar hond Joy dinsdagmiddag langs het kanaal in Dongen. Haar hond viste een zak vol met dierlijke resten uit het water. 'Ik schrok me kapot!' zegt ze een dag later. Het is niet de eerste keer dat er een zak met dierenresten boven water komt in het kanaal. Waar die vandaan komt is nog onduidelijk.

Valerie van den Broek Geschreven door

Het was een middag als alle andere: Suzan liep samen met haar hond Joy door het hondenloopgebied bij de Duiventoren dinsdagmiddag. Een rustig natuurgebied, vlakbij het kanaal. Ze gooide een stok in het water, die haar hond mocht ophalen. "Maar in plaats van de stok, kwam mijn hond eruit met een plastic zak", vertelt ze. Herder Joy sleepte de zak uit het water en scheurde hem ook direct open. Wat volgde was een onbeschrijflijke stank, vertelt Suzan. "Het stonk echt enorm en er kwamen vliegen uit", zegt ze. Er puilden stukken vacht en huid uit de plastic zak. Suzan probeerde haar hond bij de zak weg te houden, maar zelf kon ze haar maaginhoud ook niet meer binnenhouden.

"Het leek wel een dode hond."