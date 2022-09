Tientallen auto's verwoest bij grote brand op goederentrein

Op een goederentrein in Etten-Leur die personenauto's vervoerde, is woensdagmiddag brand uitgebroken. Inmiddels is de brand onder controle. Wel is er nog veel schade aan het spoor en aan de leiding boven het spoor. Daarom rijden er de rest van de dag geen treinen meer op het traject tussen Breda en Roosendaal.

Peter de Bekker & Ron Vorstermans Geschreven door

Diverse auto's op de trein stonden in brand. Het gaat volgens ProRail om hybride auto's. De auto's staan op twee lagen van de trein. Er werden veel brandweerwagens opgeroepen. Een politieheli cirkelde boven de plaats van de brand. Stroom van bovenleiding

ProRail heeft snel de stroom van de bovenleiding gehaald en heeft medewerkers met spoed deze kant op gestuurd. Door het snel afschakelen van de stroom zou ergere schade - zoals op het traject Lelystad-Dronten, waar het 2 september misging - voorkomen zijn. ProRail meldt dat er de rest van de woensdag geen treinen meer zullen rijden op dit traject. De NS zet bussen in. De extra reistijd tussen Breda en Roosendaal bedraagt een half uur. Vossendaal afgesloten

De trein zou onderweg zijn geweest naar Vlissingen Sloehaven. Er zaten geen reizigers in de trein. De brand beperkte zich tot enkele auto's op de goederentrein en breidde zich na twee uur 's middags niet verder uit. De weg waarop het spoor ligt waarop de trein stilstaat, de Vossendaal, is afgesloten voor verkeer. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt werden gewaarschuwd uit die rook te blijven.

Rond een uur woensdagmiddag ging het mis bij Etten-Leur (foto: SQ Vision).

Bij de brand in Etten-Leur komt veel rook vrij (foto: SQ Vision).