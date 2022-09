Energieschulden: Essent ziet betalingsachterstanden groeien

Energiebedrijf Essent in Den Bosch ziet het aantal mensen dat hun rekening niet meer kan betalen, nog niet explosief stijgen. Vooral mensen die al betalingsachterstanden hadden, raken volgens het bedrijf dieper in de problemen. De klantenservice van Essent wordt nog niet overspoeld met hulpvragen.

Essent sluit klanten niet zomaar af. Wie zijn rekening niet kan betalen, kan een betalingsregeling aanvragen. Woordvoerster Maureen Veurman: “We zoeken samen met de klant naar een oplossing. We gaan altijd eerst in gesprek. Zo kijken we naar welk bedrag de klant wel zou kunnen betalen of zoeken we samen naar schuldhulp voor advies”, zegt Veurman.

Momenteel is er wel een achterstand, maar dat komt volgens Veurman vooral door een recente storing. “Op het moment kunnen we iedereen helpen, of dat zo blijft moet blijken. Het hangt ook af van welke hulp iemand nodig heeft.”

Als de energieprijzen blijven stijgen en mensen hun vaak torenhoge eindafrekening ontvangen, ontstaan er mogelijk wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Dat betekent dat ze langer zullen moeten wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn.