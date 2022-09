Doodgeschoten Peter Netten: tien jaar cel geëist tegen Anton R.

Voor de rechtbank in Den Bosch is woensdag 10 jaar cel geëist tegen Anton R. voor het doodschieten van Peter Netten, op 4 juni 2018. Anton is de zoon van ‘Godfather’ Martien R. Beiden zitten nu al vast voor wapen- en drugshandel.

Pikant in deze moordzaak is dat er twee verdachten terecht stonden: Anton R. en Kaan D. De laatste meldde zich een paar dagen na de schietpartij bij de politie als de schutter, maar de politie twijfelde aan zijn verhaal. Een paar maanden later zei de politie dat Kaan D. zich wel eens gemeld zou kunnen hebben om iemand anders uit de wind te houden. Hij zou anderhalf miljoen krijgen om de straf op zich te nemen. Afgeluisterde gesprekken

De officier van justitie wees onder meer op afgeluisterde gesprekken tussen vader Martien R. en zijn vrouw. “In die gesprekken wordt zonder enige terughoudendheid gesproken over wat hun zoon die avond heeft gedaan.” En daarom wil justitie Anton R. voor tien jaar achter tralies en voor Kaan D. maar vijftien dagen cel voor mishandeling van Peter Netten. Ruzie op een woonwagenkamp

Peter Netten werd op 4 juni 2018 doodgeschoten tijdens een ruzie bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Hij en Kaan D. hadden ruzie na een feestje. Netten zou een mes hebben getrokken, waarop de ook aanwezige Anton R. zou hebben geschoten. Dat Peter na de schoten in hulpeloze toestand als ‘oud vuil’ werd achtergelaten, rekent het OM de verdachten aan. De officier sprak van een gruwelijk uit de hand gelopen ruzie om niets: “Hier is op een wijze die alleen past in het criminele milieu, gereageerd op een ruzie om niets.” De uitspraak in de zaak is op 13 oktober. LEES OOK:

