Amphia-cardiologen ontvingen 1,8 miljoen zonder dat het ziekenhuis dat wist

Cardiologen van het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben in drie jaar tijd ongeveer 1,8 miljoen euro gekregen achter de rug van het bestuur om. Voor die betalingen moesten ze eigenlijk vooraf toestemming vragen aan het ziekenhuisbestuur, maar dat is dus niet gebeurd. Volgens de cardiologen van het ziekenhuis is er geen sprake van omkoping.

Ron Vorstermans Geschreven door