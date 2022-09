Koning en koningin praten met boeren en natuurbeschermers over de Peel

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bekijken donderdag het stikstofprobleem in de Peel met eigen ogen. Het werkbezoek staat vooral in het teken van de toekomst van de agrarische sector en natuurbehoud in deze regio.

De koning en koningin bezochten donderdagochtend als eerste de Deurnsche Peel. Toen ze rond tien uur aankwamen in Deurne reden zij langs een rij protestvlaggen die zijn opgehangen langs de weg van Deurne naar Griendtsveen en een paar protestpoppen. Tijdens een wandeling over de Deurnsche Peel werden ze bijgepraat over het belang van dit beschermde natuurgebied, de gevolgen van stikstofneerslag en de omvorming van landbouwgrond naar natuurgrond. Ook de recente natuurbranden in de Peel kwamen aan bod. Boeren uit de omgeving van de Peel spraken met de koning en koningin over de toekomst van hun bedrijven. Gemert-Bakel en Helmond

's Middags bezoeken de koning en koningin onder meer het Boerenbondsmuseum in Gemert-Bakel. De dag wordt afgesloten met een bezoek aan de Automotive Campus in Helmond, waar het vooral gaat over innovatie.

Boswachter Lieke Verhoeven geeft uitleg aan de koning en koningin (foto: Alice van der Plas).

Indringende gesprekken in de Peel (foto: Alice van der Plas).

Protestvlaggen tegenover het Toon Kortoomspark in Deurne (foto: Alice van der Plas).