Toptransfer voor Jackie Groenen, PSG trekt portemonnee voor middenvelder

Voetbalster Jackie Groenen (27) maakt een toptransfer van het Engelse Manchester United naar Paris Saint-Germain. De Franse topclub zou inclusief bonussen 150.000 euro voor haar betalen. Daarmee zou de middenvelder de duurste Nederlandse voetbalster ooit zijn.

Jackie Groenen heeft in Parijs een driejarig contract getekend. Ze wordt in Parijs ploeggenote van collega-international Lieke Martens. Die linksbuiten verruilde FC Barcelona deze zomer transfervrij voor PSG.

Groenen begon met voetballen in Riel en Tilburg, waar haar ouders vandaan komen. Vervolgens kwam de middenvelder uit voor het Duitse SG Essen-Schönebeck en MSV Duisburg, het Engelse Chelsea FC en het Duitse FFC Frankfurt voordat ze drie jaar geleden overstapte naar Manchester United.

Met het Nederlands elftal kroonde Groenen zich in 2017 tot Europees kampioen. Tijdens dat EK in eigen land had Groenen een glansrol. In 2019 veroverde ze met Oranje zilver tijdens het WK.

Champions League

Paris Saint-Germain eindigde afgelopen voetbalseizoen als tweede in de Franse vrouwencompetitie, achter Champions League-winnaar Olympique Lyon. De club uit de Franse hoofdstad plaatste zich daarmee voor de tweede voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Via twee duels met het Zweedse BK Häcken hoopt PSG een plek in de groepsfase van de Champions League af te dwingen.

Vorig seizoen bereikte PSG de halve finale van de Champions League, waarin Lyon te sterk was.