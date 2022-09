Man steekt zijn broer in zijn arm, beiden worden aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Een man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Steekpartij in huis in Eindhoven

De politie heeft woensdagnacht twee mannen aangehouden vanwege mishandeling en een steekpartij. Het gaat om twee broers die met elkaar op de vuist gingen, nadat een van hen een ander familielid had mishandeld. Dat gebeurde in hun huis in de Brederolaan in Eindhoven.