Deel Tilburgse studenten kan nu toch energietoeslag krijgen

Een deel van de studenten in Tilburg kan vanaf deze donderdag energietoeslag aanvragen, meldt de gemeente. Studenten met een zelfstandige woonruimte kunnen de 1300 euro toeslag krijgen. Daarmee wijkt de gemeente af van de landelijke richtlijnen. Het kabinet had geadviseerd de studenten geen toeslag te geven.

Andere Nederlanders met een laag inkomen krijgen de energietoeslag wel, om daarmee een deel van de oplopende kosten voor gas en elektra te kunnen bekostigen. Veel studenten wonen echter nog bij hun ouders en bij veel anderen zitten de energiekosten inbegrepen bij de huur van de kamer, zo is tot dusver de redenatie van het kabinet.

Getouwtrek

Studenten met een zelfstandige woonruimte hebben dezelfde energiekosten als niet-studenten, stelt de gemeente Tilburg. Een zelfstandige woonruimte wil zeggen dat het huis een eigen adres, een eigen keuken, wc en badkamer en een eigen voordeur heeft die ook op slot kan. Ook moeten de studenten een laag inkomen hebben en de woonkosten en de energierekening zelf betalen om in aanmerking te komen voor de toeslag.

Het getouwtrek over de energietoeslag voor studenten duurt al een tijdje. Studenten vallen nu nog buiten alle regelingen, maar onlangs bepaalde de rechtbank in Arnhem dat de gemeente Nijmegen studenten niet mag uitsluiten van hulp. Armoedewethouders van veertien studentensteden, waaronder Nijmegen, riepen vervolgens het kabinet op om studenten via DUO te compenseren voor de hoge energierekening. Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het toekennen en uitkeren van de toeslag, hebben volgens de wethouders de capaciteit niet om de studenten te helpen.

'Ontzettend positief'

Vakbond FNV Young & United en studentenbond LSVb maakten vorige week bekend naar de rechter te stappen om een van die gemeenten, Groningen, te dwingen de energietoeslag ook aan studenten te geven. Er staat een gesprek tussen de vakbonden en ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) over de toeslag op de planning, maar de bonden willen "de druk hoog houden". Het gesprek zou deze week plaatsvinden, maar werd tot nader order uitgesteld.

Tilburg zegt nu niet langer te wachten op een landelijke oplossing. Wethouder bestaanszekerheid Esmah Lahlah: "Er zijn verschillende signalen uit de stad en van de raad dat we niet langer kunnen wachten. Studenten die zelfstandig wonen, hebben namelijk dezelfde energiekosten als niet-studenten. Zeker nu ook de opleiding weer start, komen zij in de financiële problemen." De LSVb laat weten de stap van Tilburg 'ontzettend positief' te vinden.