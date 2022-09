25-jarig Breda Barst wil nooit weg uit Valkenberg: 'Wij horen hier thuis'

Het jubileum van muziekfestival Breda Barst werd door corona twee keer uitgesteld, maar komend weekend is dan toch de 25e editie. De organisatie hoopt op zo'n 40.000 bezoekers en gaat er iets moois van maken. Voorzitter en programmeur Jurgen Blommaert koestert het Stadspark Valkenberg als bijzondere locatie en wil die nooit verlaten.

"We moeten mazzel hebben", zo zegt de voorzitter van Breda Barst die het festivalterrein opgebouwd ziet worden. "Ik heb dat niet in de hand, dus ik hou me er dan ook niet mee bezig. Er komt vast genoeg volk en het wordt toch wel weer gezellig."

Terwijl Jurgen Blommaert door het park loopt, stopt hij zo nu en dan even om wat modder aan te stampen. Dat er dit weekend regen komt, is duidelijk. De vraag is alleen wanneer en hoeveel.

Als organisatie heeft Breda Barst niet de ambitie om groter te groeien. Wel wordt het Valkenberg als locatie gekoesterd. Vrees dat de gemeente het muziekfestival naar evenemententerrein Breepark dirigeert, is er niet. Dat overkomt volgend jaar namelijk wel Brand Parkies, het eveneens gratis muziekevenement dat in de zomer elke dinsdagavond het park doet volstromen.

"Vijf jaar geleden zijn we de dag voor het festival overvallen door een ontzettende plens water. De regen zorgde ervoor dat we 's nachts 55.000 liter water uit het park moesten trekken. Het was echt bizar en er was paniek. Maar dan zie je ook hoe het festival leeft in de stad. Mensen kwamen spontaan meehelpen en gingen helemaal onder de modder naar huis. De dagen erna was het redelijk zonnig en werd het toch nog een geslaagd festival."

"Ik ben daar niet bang voor", zegt Jurgen Blommaert stellig. "We zijn ooit in het Valkenberg gekomen en we gaan er nooit meer uit. Het park is een unieke locatie en geeft toch een andere sfeer dan het parkeerterrein bij NAC of Breepark. Iedereen heeft kunnen lezen dat Parkies er een rommeltje van maakte in het stadspark en dat doen wij niet. De extra kosten nemen we voor lief. De gemeente weet dat."

Om 25 jaar Breda Barst te vieren, heeft Blommaert met zijn vrijwilligers een extra dag aan het muziekfestival geplakt. De vrijdagavond is erbij gekomen, maar is anders dan zaterdag en zondag niet gratis. "We wilden iets speciaals doen en er komen bands die voor ons eigenlijk iets te duur zijn", legt Blommaert uit.

Maar het programma is volgens hem dan ook om de vingers bij af te likken. Naast publiekstrekker Jett Rebel zijn alle ogen gericht op Selah Sue. "Zij stond op Pinkpop en op Pukkelpop. Dat staat dan hier op ons festivalletje! Ik denk dat het een heel bijzondere show gaat worden."

Na twee jaar van coronagaat het ongetwijfeld goedkomen met Breda Barst. Het evenement kan altijd rekenen op een harde kern van vaste bezoekers. Blommaert maakt dat duidelijk al lopend langs de meest bekende muziektent van het gratis festival: de Spaanse Kraag. "Die naam leg ik niet uit", lacht Jurgen. "Dat moeten mensen maar op internet opzoeken. Maar daar staat jaarlijks een vaste garde van zo'n vijfhonderd man." En dat is nog maar het kleinste podium.