Vince Speranza (97) en zijn maten geëerd met parachutesprong

Tientallen veteranen en oudgedienden waagden donderdag een parachutesprong boven Sint-Oedenrode. Begin september wordt daarmee ieder jaar Operatie Market Garden herdacht, een van de grootste geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse oorlogsveteraan Vince Speranza (97) zag vanaf een tuinstoel hoe de parachutisten naar beneden kwamen.

Donderdagochtend iets over tien landen de eerste parachutisten op een veld in de buurt van het dorp. De uren daarna volgen er tientallen anderen. Het is een feest van weerzien tussen de parachutespringers. Direct na de landing worden er handen geschud en sigaretten opgestoken. "Het is een mooie dag. Ik heb echt naar dit moment uitgekeken", zegt Erwin Jansen uit Eerde. Jansen legt ondertussen zijn parachutezak en helm op de grond. "We zijn hier om de mannen te eren die hier in 1944 de bevrijding hebben ingeluid. Dat doen we elk jaar met deze internationale groep, dan leer je elkaar wel kennen." Het doel van Market Garden was om de bruggen over de Maas, Waal en Rijn in handen te krijgen. De Amerikanen en Engelsen stuurden daarom duizenden parachutisten naar Brabant en Gelderland. Helaas kwamen er al honderden om het leven voordat ze met hun voeten de grond hadden geraakt. Ook waren verschillende dropzones verkeerd ingeschat waardoor de parachutisten kilometers verwijderd waren van de bruggen. De bevrijding liet daarom langer op zich wachten.

Jansen kende een van die veteranen. "Hij was een tweede vader voor mij en mijn vrouw. En parachutespringen zat in zijn bloed. Hij vroeg of ik ook mee wilde met het springen en de rest is geschiedenis. Door elk jaar mee te doen eer ik hem." De meeste veteranen die Market Garden hebben meegemaakt, kunnen de verhalen niet meer navertellen. Maar de Amerikaanse Vince Speranza nog wel. Hij is volledig in legeruniform geïnstalleerd op een tuinstoel die gericht is op het veld waar de parachutisten naar beneden komen. De springers geven hem een hand, een schouderklop en zelfs een sigaar. Speranze was machinegeweerschutter en heeft veel bekenden verloren tijdens Market Garden.

