Grote brand in huis en carport in Uden, auto en caravan in vlammen op

Aan de Noorderhof in Uden staat donderdagmiddag sinds vier uur een huis en aangrenzende carport in brand. Zeker één auto en een caravan zijn verloren gegaan in de brand.

De vlammen zijn nog niet gedoofd en slaan nog altijd uit het huis en de carport. De brandweer probeer de omringende huizen nat te houden, maar de schade aan die huizen is groot door de rook en het water.

Het is onduidelijk of het vuur al is overgeslagen op die huizen. De brandweer is met meerdere bluswagens aanwezig in de straat.

'Scooter'

Volgens omwonenden is de paniek in de straat groot. Hoe de brand ontstond is nog niet zeker, maar volgens een buurtbewoner zou de brand zijn ontstaan doordat een elektrische scooter in de carport in brand vloog.