Net opgeknapt huis gaat in vlammen op in Uden, ook veel schade bij buren

Aan de Noorderhof in Uden is donderdagmiddag brand uitgebroken onder een carport nadat een elektrische scooter tijdens het opladen in brand vloog. Daarbij ging een net opgeknapt huis geheel verloren. Het vuur legde ook carports, meerdere voertuigen en een caravan volledig in de as. Naastgelegen huizen liepen ook veel schade op.

Ron Vorstermans Geschreven door

Donderdagavond wordt de schade nog altijd geïnventariseerd, meldt de brandweer. De brandweer probeerde de omringende huizen net na de brand nat te houden om te zorgen dat het vuur niet over zou slaan. Dat lukte deels. De schade aan het huis aan de andere kant van de carport is namelijk alsnog groot door de rook, het water en het vuur. Huis net opgeknapt

Het huis dat bijna volledig is uitgebrand was net opgeknapt. Dat meldt de bewoner van het huis aan Omroep Brabant. De man vertelt dat hij zijn elektrische scooter aan het opladen was, toen er plots kortsluiting ontstond. "De vlammen werden groter en groter", vertelt de man. "Voordat ik het wist stond het huis in brand." Burgemeester Paul Rüpp was ter plaatse om met de bewoners te praten. Hij spreekt over een groot drama. "Mogelijk hebben de bewoners nu nog niet door hoe groot het leed is." Enkele brandweerlieden raakten oververhit door de hitte die vrijkwam bij de brand. Zij zijn nagekeken in een ambulance.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.