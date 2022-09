'Kroon' legt uit waarom Marco steeds vol in de verdediging gaat

Gillis Biesheuvel heeft nooit een band gehad met defensie, maar hij maakte er wel een voorstelling over: 'Kroon'. Geïnspireerd op gesprekken met de Bossche militair Marco Kroon, waarin die onder meer uitlegde waarom hij na beschuldigingen steeds vol in de verdediging gaat. “Ik wil laten zien hoe de gesloten wereld van defensie de militairen vormt”, vertelt de acteur en theatermaker.

Militair Marco Kroon, die in 2009 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde voor heldhaftig optreden in Afghanistan, kwam vanaf 2010 meerdere keren slecht in het nieuws. Zo werd de Bosschenaar verdacht van het bezitten van harddrugs en stroomstootwapens. “Wat ik toen fascinerend vond, is de reactie van Marco Kroon in de media. Hij wreef op een vlek die daardoor alleen maar groter werd. Ik dacht altijd: waarom houd je je niet stil, want dan gaat het vanzelf over”, vertelt schrijver en acteur Gillis Biesheuvel. “Ik zag dat hij een speelbal in de media werd."

Gillis wilde uitzoeken waarom de Bosschenaar, net zoals andere militairen, doet wat hij doet. Hij zocht contact met Kroon en sprak uren met hem over defensie, zijn tijd als commando in Afghanistan, zijn Militaire Willems-Orde en zijn veroordeling voor wildplassen en het uitdelen van een kopstoot aan een agent. “Nu snap ik hem beter. Hij heeft het idee dat hij niet begrepen wordt, dus hij ging vol in de verdediging. Net zoals hij dat hij defensie deed”, legt de theatermaker uit. "Ik denk dat mensen die niet in Afghanistan hebben gezeten en zoveel hebben meegemaakt, ook wel eens zijn gepakt voor wildplassen. En er hebben veel meer Nederlanders wel eens aan de drugs gezeten. Het gaat helemaal nergens over. Ik vind Marco Kroon ondanks de akkefietjes een held.”

Gillis weet nu dat de tijd bij Defensie Marco Kroon heeft gevormd tot wie hij nu is. Hij wilde daarom geen voorstelling maken over wie de Bosschenaar is, maar de wereld waar hij uit voortkomt: defensie. De theatermaker legt uit: “De voorstelling heet Kroon, geen Marco Kroon. Ik heb ook nog zes anderen binnen defensie geïnterviewd. Al die verhalen heb ik gevormd tot één verhaal. Ik wil op deze manier een kijkje geven in die gesloten wereld van defensie." De voorstelling gaat over een vader die ooit bij defensie heeft gewerkt en zijn dochter die voor het eerst wordt uitgezonden voor de luchtmacht. "Kroon is een verhaal over de kracht van jonge ambitie van de nieuwe wereld tegenover de oude wereld met ervaring en zorgen van vroeger."

Gillis bedacht niet alleen het verhaal, hij speelt zelf de rol van de vader. “Het initiatief van de voorstelling komt door mijn fascinatie voor Marco Kroon. Ik raakte zó gefascineerd door defensie dat ik zelf wilde acteren in de voorstelling." De voorstelling Kroon is van vrijdag tot en met zondag te zien in het Geniemuseum in Vught. Daarna trekt Gillis met zijn voorstelling ‘Kroon’ door de rest van het land.