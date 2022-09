112-nieuws: auto Geldrop in vlammen op • automobilist is rijbewijs kwijt

23.10

Een automobilist is donderdagavond rond tien uur gecrasht op de Spoordonkseweg bij Oirschot. De bestuurder had een lantaarnpaal rechts van de weg geramd en kwam vervolgens in de middenberm tot stilstand. De automobilist is door de brandweer uit de auto bevrijd en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto weg te brengen.