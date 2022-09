112-nieuws: auto Geldrop in vlammen op • rijstroken A2 gesloten na ongeval

13.53

De brandweer is vrijdagmiddag bezig met het blussen van een brand in een container aan de Heibloemsweg in Helmond. De container staat op het terrein van afvalverwerker Sita. Het vuur is vermoedelijk ontstaan na een chemische reactie in de container. De brandweer is al enige uren bezig om het vuur geblust te krijgen. Het is niet bekend om wat voor materiaal het gaat in de container.