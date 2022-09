Slang schiet van vrachtwagen, kilo's meel op straat: 'Leek net een gierkar'

De Raadhuisstraat in Hoogerheide raakte donderdag bezaaid met kilo's meel. Een vrachtwagenchauffeur kwam nieuwe voorraad lossen bij bakkerij Leon Wilbrink, maar de slang schoot los.

"Bij ons blazen ze altijd tweeduizend kilo meel in de silo in de bakkerij", legde Pascal van de bakkerij vrijdagochtend uit in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "De chauffeur dacht dit even te doen, maar er ging iets niet helemaal goed."

"De chauffeur vloog een meter of twee naar achteren."

Op beelden is te zien dat de slang van de tankwagen ineens losschiet. "Vervolgens veranderde de vrachtwagen in een soort gierkar." Op de beelden zie je een grote stofwolk ontstaan en vervolgens het meel de straat inschieten. "Die man die kwam lossen, vloog zelf een meter of twee naar achteren. Die moest even bijkomen. Ik denk dat hij donderdagavond nog bloem in zijn kleren heeft gevonden. Ja, dit was wel even sensatie."

"Op auto's, op straatstenen, overal lag het."

Het schoonmaken van de wit geworden straat nam een behoorlijke tijd in beslag. "Ik denk dat de laatste opruimwagen pas 's avonds om halfzeven wegging. In zakken hebben we driehonderd kilo meel opgeschept. Op auto's, op straatstenen, overal lag het. En dan is er nog een hoop meel vervlogen."