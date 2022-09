Veerman lijkt WK mis te lopen, ook Simons ontbreekt in Oranjeselectie

De PSV-voetballers Joey Veerman en Xavi Simons lijken het WK aankomende winter in Qatar te kunnen vergeten. Bondscoach Louis van Gaal heeft hen buiten de definitieve Oranjeselectie gelaten voor de aanstaande Nations League-wedstrijden tegen Polen en België. Dit is het laatste moment waarop de bondscoach nieuwe spelers aan het werk kan zien voordat hij de WK-selectie bekendmaakt.

Van Gaal heeft slechts een PSV-voetballer geselecteerd: aanvaller Cody Gakpo.

Kenneth Taylor

Veerman maakte nog wel deel uit van de voorlopige Oranjeselectie voor deze Nations League-speelronde. Simons, de smaakmaker bij PSV dit seizoen, werd opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

Nieuw in de definitieve Oranjeselectie is Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. Ook Heerenveen-doelman Andries Noppert kreeg een uitnodiging, evenals zijn Ajax-collega Remko Pasveer. De voltallige Oranjeselectie bestaat verder uit Bredanaar Virgil van Dijk, Ossenaar Vincent Janssen, Jasper Cillessen, Mark Flekken, Nathan Aké, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Daley Blind, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Matthijs de Ligt, Terrell Malacia, Bruno Martins Indi, Memphis Depay, Devyne Rensch, Marten de Roon, Jurriën Timber, Stefan de Vrij en Wout Weghorst.

Polen en België

Het Nederlands elftal neemt het donderdag in Warschau op tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België. De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met tien punten uit vier wedstrijden. België heeft zeven punten, Polen vier en Wales heeft pas een punt.