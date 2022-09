Supertalent Fem van Empel gaat rijden met voorbeeld Marianne Vos

Het grote fietstalent Fem van Empel gaat rijden voor de ploeg van Jumbo-Visma. De 20-jarge renster uit Sint-Michielsgestel komt daar onder de hoede van Marianne Vos. Vos gaf eerder dit seizoen al nadrukkelijk aan dat ze Van Empel als ploeggenote wilde. Van Empel: "Vergeleken met haar ben ik nog een snotneus.”

Fem Van Empel tekent een contract voor twee jaar. Ze start het crossseizoen komend weekend nog bij haar huidige ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal, maar fietst vanaf 1 januari in het geel en zwart. “Maar ik hoop dat we in de tweede helft van het crossseizoen iets voor elkaar kunnen betekenen. Je bent samen immers sterker dan alleen."

De overeenkomsten met het begin van de carrière van Marianne Vos zijn best groot. Van Empel werd vorig jaar wereldkampioen veldrijden bij de beloften en is in diezelfde categorie regerend Nederlands kampioen veldrijden én mountainbiken. Binnen Team Jumbo-Visma gaat ze zich ook ontwikkelen als wegrenster.