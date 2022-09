Terheijden wil hoogwaterbrigade in plaats van een muur in historische haven

De komst van een muur langs de kade in het oude haventje in Terheijden zorgt voor gefronste wenkbrauwen in het dorp. Het waterschap wil de muur van bijna een meter hoog bouwen om de inwoners te beschermen tegen overstroming bij hoog water. Maar die zitten daar niet op te wachten. "Die muur ontneemt ons het uitzicht op de haven en dat is heel jammer", zegt Tony van Geel die aan de haven woont.

De haven ligt tussen de Mark en de Kleine Schans die hier aan het einde van de zestiende eeuw door het Spaanse leger werd aangelegd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Maar daarmee heeft het officieel nog geen monumentale status. En daar wringt de schoen. Petra Kimmel van Toeristisch Traaie legt uit: "Omdat de haven geen monument is kan het waterschap Brabantse Delta hier zo'n muur bouwen. En daar zijn wij het niet mee eens. Wij willen het vrije uitzicht op de haven houden en alleen een tijdelijke kering die bij dreigend hoog water op- en weer af te bouwen is. We gaan daarvoor in het dorp een 'hoogwaterbrigade' oprichten. En we hebben inmiddels bijna 70 vrijwilligers die daarvoor willen zorgen."

Petra Kimmel van Toeristisch Traaie. (foto: Raoul Cartens)

Maar het waterschap Brabantse Delta heeft geen vertrouwen in een vrijwillige brigade die in actie komt als het water te hoog dreigt te komen. Dat blijkt uit de afwijzing die de bewoners kregen op hun plan. Daarom stappen ze naar de rechter. De hoogwaterbrigade moet binnenkort bij de Raad van State aantonen dat ze een goed een alternatief is voor de permanente muur van het waterschap. Kimmel hoopt ook dat de gemeente Drimmelen gaat helpen om het aangezicht van de haven in Terheijden te redden: "Als de gemeente deze haven aanmerkt als beschermd dorpsgezicht, dan helpt dat om zo'n demontabele kering voor elkaar te krijgen."