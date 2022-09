Helmonds autobedrijf wordt wereldberoemd door TikTok

Het zijn maar korte filmpjes die Wim van de Ven op TikTok zet, maar het maakt zijn bedrijf wereldberoemd. De eigenaar van garage ABC Uitlaten in Helmond heeft daardoor klanten uit binnen- en buitenland.

"Wij hebben de wereldberoemde ABC-klep, al zeg ik het zelf", zegt de trotse eigenaar Wim in het radioprogramma Afslag Zuid. "Die verbinden wij met stroom en plaatsen we op de uitlaat. Als je de klep open zet, het geluid wat je dan hoort, dat is gewoon geweldig." Volgens Wim zorgt het namelijk ook voor veel meer rijbeleving.

Maar hij heeft ook een systeem waarmee je normale auto's als sportauto's kunt laten klinken. "We kunnen de uitlaat dus veranderen, maar er is ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld het geluid van een Audi op een andere auto te zetten."

De klanten die nu bij ABC Uitlaten komen zijn zeer uiteenlopend. "Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die zijn Bentley bruut wil laten klinken als zijn vrouw niet mee is", legt hij uit. "Als je die klep dan aanzet heb je een sportieve rijbeleving, zet je hem uit dan is die weer normaal."

De prijzen die Wim vraagt voor zo'n klep verschillen per auto en voor hoeveel uitlaten het is. "Voor 499 euro heb je het al voor een enkele uitlaat en voor 875 euro voor een dubbele." Het geluid wat er daarna uit de uitlaatkomt moet iedereen een keer horen. "Het is kippenvel, ik vind het kippenvel."

Door het gebruik van sociale media wist Wim klanten van over de hele wereld naar zijn bedrijf toe te krijgen. "Helmond is onze thuisbasis, maar we hebben nu ook een winkel geopend in België."