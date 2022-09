Twee keer op een avond dronken achter het stuur: 30 uur taakstraf

De politie keek begin maart verwonderd op toen zij binnen een paar uur tijd dezelfde 57-jarige man uit Esbeek meermaals aanhielden voor het rijden onder invloed. Bij zijn eerste aanhouding sprak de man met dubbele tong en had hij bloeddoorlopen ogen. Zijn rijbewijs werd ingenomen en de man mocht te voet verder. Maar een paar uur later besloot hij toch weer achter het stuur te kruipen. Nu heeft de man een taakstraf van 30 uur, een boete van 1000 euro, 12 maanden voorwaardelijke rijontzegging en 2 weken voorwaardelijk celstraf opgelegd gekregen.

De man uit Esbeek vond zijn straf wel een beetje veel want "de politie had hem gewoon thuis af moeten zetten", maar hij had er volgens hemzelf weinig verstand van. Hij laat het er maar bij zitten en gaat niet in hoger beroep.

Weigeren te blazen

Op donderdagavond 3 maart wist de man rond kwart voor tien de aandacht van een politieagent en BOA te trekken door slingerend over de N269 ter hoogte van Esbeek te rijden. Hij reed met groot licht en had een wisselende snelheid. Volgens de politie werd de man wel gewaarschuwd door tegemoetkomend verkeer met lichtsignalen.

Bij Esbeek stopte de man na het krijgen van een stopteken en wilden de handhavers bij hem een blaastest afnemen. De agenten roken namelijk een sterke alcoholgeur, hij sprak met een dubbele tong en de dronkenlap had bloeddoorlopen ogen. De man weigerde echter een blaastest te doen. Daarop namen de agenten zijn rijbewijs in, kreeg de man een rijverbod en kon hij weer naar huis.

Een paar uur later troffen de agenten de man lopend op dezelfde weg aan terwijl hij vermoedelijk op weg was naar zijn auto. Zij vertelden hem lopend naar huis te gaan maar daar dacht de man even anders over. Hij liep toch naar zijn auto en stapte in. Direct werd hij aangehouden voor meerdere misdrijven. Rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en rijden tijdens een rijverbod.

In de cel in plaats van thuis

In plaats van in zijn eigen bed mocht de Esbekenaar daarna de nacht doorbrengen in de cel en kon hij een dag later na verhoor weer naar huis. Later op de dag werd hij voorgeleid bij de rechter en kreeg hij zijn straf te horen.