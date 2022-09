Heropening vliegbasis De Peel: eerst nieuwe stikstofberekening nodig

Het ministerie van Defensie gaat laten uitrekenen wat een heropening van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. Defensie wil het vliegveld heropenen als start- en landingsplek voor oefeningen van de F-35's die op vliegbasis Volkel worden gestationeerd. Straaljagers zouden achttien weken per jaar moeten gaan oefenen op De Peel, zei staatsscretaris Christophe van der Maat.

De heropening kan rekenen op breed verzet, niet alleen van de dertien omliggende gemeenten in Brabant en Limburg, maar ook van zeven natuurverenigingen die hun verzet gebundeld hebben.

Veel stikstofuitstoot in kwetsbaar natuurgebied

Het stoort de gemeenten en milieugroepen vooral dat de vliegtuigen veel stikstof uitstoten in een kwetsbaar natuurgebied. En dat terwijl boeren uit de omgeving juist uitgekocht moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Bovendien heeft de regio ook te maken met de uitstoot van het drukke vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport en van Volkel.

De resultaten van het onderzoek naar de heropening van de vliegbasis worden eerst met het kabinet en vervolgens met de regio besproken. Eind dit jaar, begin volgend jaar moet er duidelijkheid zijn, zei staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) vrijdag in Merselo na een bezoek aan het vliegveld.

Verzet tegen herrie

Het verzet van inwoners van de gemeenten Land van Cuijk en Venray spitst zich intussen vooral toe op de herrie. Van der Maat sprak met dorpsraden van beide gemeenten en met een vertegenwoordiger van de commissie veiligheid en milieu, een overleg tussen defensie en omwonenden van militaire vliegvelden. Van der Maat hoopt volgend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de geluidsoverlast, zei hij.

Naast stikstof en geluid speelt nog iets anders mee. "De vraag is ook, hoe zit het met fijnstof", zei Van der Maat. "Dat moeten we allemaal gaan beetpakken."

"We hebben ruimte nodig in eigen land."

Op vragen van omwonenden of oefenen niet beter in het buitenland kan zei hij: "We oefenen ook in de Verenigde Staten, maar hebben daarnaast ruimte nodig in eigen land."

De Peel is daarvoor de enige oefenplek die groot genoeg is, aldus de staatssecretaris. Hij betwistte dat de oorlog in Oekraïne aanleiding is voor de heropening. De plannen zijn al ouder, van 2019. "Het gaat om de vloot die we al hadden voor de inval in Oekraïne", zei hij.

"Ik snap dat mensen niet zitten te wachten op het geluid, maar het levert anderzijds wel veel werkgelegenheid op", aldus de staatssecretaris.