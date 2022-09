Marcel Brands over vertrek John de Jong bij PSV: 'Moeilijk uit te leggen'

Nog geen 24 uur na het schokkende nieuws dat John de Jong vertrekt bij PSV was Marcel Brands beschikbaar voor een reactie. De algemeen directeur gaf aan dat er de raad van commissarissen geen vertrouwen meer had in de technisch directeur. Maar als het aan Brands had gelegen was De Jong gewoon gebleven.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Deze situatie kent alleen maar verliezers”, zei Marcel Brands kort na het vertrek van de technisch directeur. De algemeen directeur was duidelijk aangeslagen en had moeite om het nieuws uit te leggen. Iets wat hij zelf ook toegaf. Toch deed hij een poging. “De raad van commissarissen is na de transferwindow naar mij toegekomen. Zij hadden geen vertrouwen meer in John de Jong. Dat heb ik gecommuniceerd naar hem. Na zijn vakantie heeft De Jong aangegeven dat het daardoor voor hem onmogelijk was om door te gaan.”

"Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan"

Brands heeft er alles aan gedaan om de technisch directeur te behouden. “Van mij moest hij niet weg. En als de Raad van Commissarissen geen vertrouwen meer heeft, is dat ook niet meteen een aanleiding voor een vertrek. Al snap ik John wel. Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan.” Maar waarom hadden de commissarissen geen vertrouwen meer in John de Jong? “Het had niks te maken met de afgelopen transferperiode. Zij waren niet tevreden over een lange periode. Dat gaat dan om bijvoorbeeld transfers en de sportieve situatie.”

"Dit verdient niet de schoonheidsprijs"

Hij vervolgt zijn verhaal: “Het heeft niks met een eventuele transfer van Cody Gakpo te maken. Er is een bod van 30 miljoen met 13 miljoen aan bonussen binnengekomen. Maar die bonussen waren onrealistisch. Dit hebben we als gehele directie geweigerd. “Alle doelen deze transferperiode zijn gehaald. De pijn zat daar ook niet in.” De algemeen directeur gaf toe dat hij hiervan niet op de hoogte was gesteld bij zijn aanstelling. Terwijl het op dat moment wel speelde. Brands zal de komende periode met de resterende leden van de directie opnieuw in gesprek gaan met de commissarissen. “Want dit verdient niet de schoonheidsprijs.”

"Het vertrek van John de Jong is moeilijk uit te leggen"