De prachtigste oldtimers lieten zich vandaag onder de motorkap kijken

In de garage van Erik Vorstenbosch in Schijndel kon de liefhebber van oude auto's op zaterdag de ogen uitkijken. Leden van de Citroën Traction Club hadden een tiental oldtimers uit de jaren 50 langsgebracht voor een jaarlijkse keuring. "Het hoeft eigenlijk niet, maar uit veiligheid doet de club toch jaarlijks keuren", legt de trotse garagehouder uit.

De oudste auto die in de garage stond stamt uit 1949. "Het zijn de echte liefhebbers die dit soort auto's onderhouden', zegt Vorstenbosch. Dat de Citroëns al zo lang rondrijden komt door passie en toewijding. "Het zijn veelal veteranen die dit soort auto's gekocht en gerestaureerd hebben. Die hebben ze en blijven ze tot in de puntjes onderhouden."

De keuring is voor zo'n oude auto's eigenlijk niet meer nodig. Auto's van voor 1 januari 1960 hoeven van de RDW niet meer jaarlijks APK-gekeurd te worden. "Maar de deelnemers van de club vinden het voor hun eigen veiligheid toch belangrijk om dat te laten doen. Nu krijgen ze wat tips mee over wat ze moeten verbeteren of repareren aan de auto om het nog veiliger te maken."

De Citroën Traction Club ging eerst altijd naar Ton van Heesch in Schijndel. "Vaak deden wij het samen, nu neem ik het helemaal over", legt Erik uit. Ton van Heesch overleed namelijk eerder dit jaar op 72-jarige leeftijd. "Daarna heb ik de vereniging laten weten dat ze bij mij altijd welkom zijn."

Erik Vorstenbosch is zelf ook gek op oude auto's. "Op mijn 16e ben ik begonnen met het restaureren van een Volkswagen Kever. Daarna heb ik ook nog een paar andere projectjes gehad." De vader van Erik had zijn eigen Volkswagen-garage en dus groeide Erik op tussen de auto's. "Het is gewoon heerlijk om er nu ook nog steeds mee bezig te zijn. Het was genieten vandaag."