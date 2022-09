Lange rij Dodge RAM's steekt eigenaar autozaak hart onder de riem na brand

Het was even twee keer knipperen voor Roland Meulenbroek en zijn vrouw Margot. Tientallen Dodge RAM's reden zaterdagmiddag de straat in om de eigenaar van een autowinkel een hart onder de riem te steken. Een paar weken geleden brak er brand uit in zijn zaak in Nuland. Tientallen auto's raakten daardoor beschadigd.

Het idee om met tientallen forsgebouwde Amerikaanse pick-upwagens toeterend door de straat te rijden, komt van Maurice Grandiek. Grandiek is al jaren klant van Meulenbroek en wilde iets doen nadat hij van de brand hoorde.

"Ik vond dat ik iets moest doen omdat dit echt het levenswerk is van Roland en Margot", legt hij uit. "Mensen die deze auto's rijden doen dat ook niet voor de lol, maar omdat ze het mooi vinden en echt genieten hiervan."

Dat juist deze dealer het slachtoffer werd van brandstichting, raakt hem dan ook extra. "Ik wilde gewoon echt iets doen en daarom heb ik de Dodge RAM Ride Out Nederland benadererd." Dat is een groep liefhebbers van deze auto's, die geheel belangeloos een zogenoemde 'ride out' organiseert. Ze rijden dan met de auto's langs bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Uit heel Nederland

De deelnemers aan de 'ride out' komen uit heel Nederland. "We zijn vanochtend met vijf auto's uit Hoorn vertrokken en we wisten dat we gingen verzamelen in Heesch", vertelt een van de deelnemers. Ook hij vond het belangrijk om de ondernemer een hart onder de riem te steken.

Voor Meulenbroek was het toch wel een speciaal moment. "Ik had dit niet verwacht, nee. Een emotioneel en prachtig moment. Ik ben eigenlijk sprakeloos."

De eigenaar van Millbrook's USA Cars heeft na de brand geen moment overwogen om na de brand te stoppen met de zaak. "Diezelfde middag nog hebben we al besloten dat we doorgingen met het bedrijf." Dat al deze mensen met hem meeleven helpt daarbij enorm. Ook collega's en een deel van zijn klanten rijden mee. "Hier doe je het voor hé, zo'n zaak runnen."

Zelf auto's gered

Op 15 augustus brak er 's nachts brand uit bij de zaak aan de Ambachtsstraat in Nuland. Meulenbroek kon zelf nog een aantal auto's in veiligheid brengen terwijl er verderop auto's in brand stonden. Een van de auto's was beklad met het symbool van de milieugroep Extinction Rebellion. Die organisatie ontkent overigens iedere betrokkenheid en denkt dat anderen haar in een kwaad daglicht willen stellen.