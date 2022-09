Luuk heeft de grootste van de Benelux: 57 meter!

Bij Versteijnen Trucks in Gilze is zaterdag voor het eerst 'Lift 'N Load' gehouden, een beurs voor gebruikers en liefhebbers van autolaadkranen. Maar liefst 150 laadkranen die op een wagen staan, waren er in volle glorie te bewonderen. De grootste was van Luuk van der Heijden uit Sint-Oedenrode. Hij liet een 57 meter hoge autolaadkraan aan het publiek zien en dat is de grootste van de hele Benelux.