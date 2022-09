Elf mensen opgepakt na vechtpartij in Waalwijk

Elf mensen zijn zaterdagavond opgepakt na een vechtpartij in Waalwijk. Niemand is gewond geraakt.

De vechtpartij ontstond in de wijk Bloemenoord. Volgens de politie waren het vermoedelijk twee groepen die met elkaar op de vuist gingen.

De verdachten zitten vast en worden later verhoord. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.

Voetbalwedstrijd Waalwijk

In de wijk waar de vechtpartij was, wordt zaterdagavond ook een voetbalwedstrijd gespeeld in het Mandemakers Station. Het gaat om RKC Waalwijk tegen SC Cambuur. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de vechtpartij niks met deze wedstrijd te maken.