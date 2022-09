Agent schiet agressieve hond dood, twee mensen raken gewond

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

Een politieagent heeft zaterdagavond een zeer agressieve hond neergeschoten in de Hikspoorsstraat in Helmond. Twee mensen die in de buurt stonden, zijn licht gewond geraakt. De hond is overleden.