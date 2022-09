RKC wint met ruime cijfers van 'rood' Cambuur

RKC heeft in de zevende speelronde van de Eredivisie een overwinning geboekt op directe concurrent SC Cambuur. In de eerste helft kregen de Leeuwarders al twee rode kaarten waardoor RKC lange tijd met meer spelers op het veld stond. Pas laat in de wedstrijd wisten de Waalwijkers afstand te nemen van de bezoekers en won het uiteindelijk met 5-1.

De knop ging om in Waalwijk na de late nederlaag tegen PSV. Na een chaotische week trad de formatie van Joseph Oosting aan tegen directe concurrent SC Cambuur. RKC, dat voorafgaand aan deze speelronde twee punten meer had dan de Noordelingen, won in 2011 voor het laatst van Cambuur. In het eigen Mandemakers Stadion was het zaak om afstand te nemen van de onderste regionen.

Al na acht minuten kende RKC een meevaller. Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers kreeg na een harde charge op RKC’er Julen Lobete de rode kaart gepresenteerd van scheidsrechter Sander van der Eijk. De thuisploeg mocht ongeveer de hele wedstrijd verder met een man meer. Ondanks de man-meersituatie, kwam het wel op achterstand: Jamie Jacobs schoof de bal binnen na een goede aanval van de bezoekers.

Tweede rode kaart

De sfeer werd wat grimmiger in Waalwijk. Fanatieke supporters van de uitploeg richtten zich op scheidsrechter Van der Eijk. De stadionspeaker moest zelfs omroepen om te stoppen met de spreekkoren. Niet veel later legt diezelfde Van der Eijk de bal op de stip na hands van doelpuntenmaker Jacobs. Aanvoerder Michiel Kramer benutte de pingel onberispelijk en zo stond het weer gelijk na 32 minuten.

RKC werd beter en wilde de zaken nog voor rust op orde stellen. De ploeg van Oosting drong aan en kreeg kansen om op voorsprong te komen. Kort voor de pauze trok arbiter Van der Eijk opnieuw de aandacht naar zich toe toen hij Cambuur-verdediger Alex Bangura van het veld stuurde met een rode kaart. Op deze beslissing viel overigens niks af te dingen. De rode kaart was meer dan terecht. Daarnaast werd trainer Henk de Jong ook nog eens naar de tribune gestuurd.

11 tegen 9

De boodschap voor RKC was helder. Met twee man meer en nog een hele helft te spelen moest er natuurlijk gewonnen worden. Cambuur parkeerde, geheel logisch, de bus en liet RKC komen. De Waalwijkers kregen voldoende kansen, maar keeper João Virgínia was keer op keer een sta-in-de-weg. RKC liet Cambuur niet meer over de middenlijn kome en wisselde aanvallend.

Met de extra aanvaller moest RKC de Cambuur-muur zien te breken. In de 77ste minuut lukte dat eindelijk: Florian Jozefzoon gaf de bal mee aan Pelle Clement die één van de vele aanvallers wilde bedienen met een voorzet. Notabene Cambuur-verdediger Marco Tol is uiteindelijk de man die de bal knullig in eigen doel werkt.

Een voorsprong die niet kon uitblijven voor de Waalwijkers. RKC mocht de 2-1 nooit meer weggeven, en dat deden ze ook niet. Met nog zo'n tien minuten voor tijd maakte Zakaria Bakkali zijn eerste treffer in het geelblauw en bracht aan alle onzekerheid een einde. Ook Ilias Bel Hassani en Kramer deden nog een duit in het zakje. Dat bracht de uitslag op maar liefst 5-1.