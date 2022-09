Man onwel tijdens Breda Barst: in zorgwekkende toestand naar ziekenhuis

De man die zaterdagmiddag onwel werd tijdens muziekfestival Breda Barst in park Valkenberg in Breda, is gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Dat laat een politiewoordvoerster zondagmiddag weten.

Over de huidige toestand van de man kan de woordvoerster geen mededelingen doen. Erg agressief

De man zou erg agressief zijn geweest en overlast hebben veroorzaakt. Daarop grepen beveiligers van het muziekfestival in. Wat er precies gebeurd is, wordt onderzocht door de recherche. Volgens de politie zou de man onwel zijn geworden toen de beveiligers hem onder controle probeerden te krijgen. Daarop werd die plek met witte schermen afgezet. Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie cirkelde een traumahelikopter enige tijd boven park Valkenberg, maar die landde niet. Ook de brandweer was aanwezig, die was opgeroepen om de man te reanimeren.