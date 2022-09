Sofie nam wildvreemde mee naar Sziget: 'De vonk sloeg al in de auto over'

Waar een simpele post op Instagram al niet toe kan leiden. Sofie (27) uit Volkel vroeg wie er met haar en twee vrienden mee wilde naar popfestival Sziget in Hongarije. Bastiaan (28) uit Tilburg reageerde en de rest is geschiedenis, want de vonk sloeg al over in de auto.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Sofie zou in augustus met drie vrienden naar het festival gaan, maar er viel er eentje af, waardoor er een kaartje over was. Die kun je op Ticketswap zetten, zodat een wildvreemde het kaartje kan overnemen, maar je kunt ook zelf op Instagram een wildvreemde vragen om mee te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Sofie zette de post online en wachtte af wat er zou gebeuren. Bastiaan had wel zin in een avontuur. Via via las hij de post en reageerde dat hij wel mee wilde.

"Je weet helemaal niks van elkaar, dus je hebt veel om over te praten"

De autorit duurde 14 uur en in die tijd leerden ze elkaar goed kennen. "Je weet helemaal niks van elkaar dus je hebt heel veel om over te praten", vertelt Bastiaan. "Je kunt echt bij nul beginnen. We vertrokken om vier uur 's nachts en hebben niet meer geslapen, het was zó gezellig." Ze kwamen erachter dat ze veel met elkaar gemeen hadden. "We zijn allebei muziekliefhebbers en draaien veel dezelfde muziek. Daarom wilden we op Sziget ook vaak naar dezelfde artiesten en dan gingen we dus samen", aldus Bastiaan. De twee vrienden van Sofie gingen met het vliegtuig naar Hongarije. Die ontmoette Bastiaan pas de avond van tevoren, maar ook met hen klikte het. Zij waren al vaker op Sziget geweest en bleken ter plekke goede gidsen. "Het festival is meer dan alleen muziek, zij vertelden ons dat we ook een rondje door het gebied moesten maken en wezen ons op allerlei dingen, die we zeker moesten doen."

"Je ziet elkaar ook op z'n slechtst, maar het bleef zó leuk"

Hoe leuk het kamperen en het festival ook was, het magische van de trip zat hem in die autotocht van 14 uur. "Dat heeft de hele reis getekend", vertelt Bastiaan. "Je ziet elkaar ook op z'n slechtst. Soms heb je honger, ben je moe en moet je naar de wc, maar we konden het overal over hebben. Het bleef zó leuk." Op TikTok deelden ze filmpjes van hun samen. In de auto meezingen met Justin Bieber, hun volgers konden overal van meegenieten. Toen bleek dat ze door wel heel veel mensen werden gevolgd, moesten ze hard lachen. "Het was echt heel grappig. Onze volgers leefden ook echt mee. Voor ons is het superleuk om nu terug te zien. Daar worden we echt blij van".