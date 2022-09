PSV wint in spectaculaire topper van Feyenoord

PSV heeft in eigen huis de topper tegen Feyenoord gewonnen met 4-3. De wedstrijd zat vol met fouten maar was vooral een spektakelstuk.

Op de trappen van het Philips Stadion waren er flinke lekkages na de vele regen die was gevallen. Het was niet de enige plek waar het zo lek als een mandje was. Ook op het veld konden beide ploegen maar moeilijk verdedigen.

Het duurde zo’n 90 seconden totdat de Rotterdammers op voorsprong kwamen. PSV'er Philipp Max verspeelde knullig de bal waarna Oussama Idrissi vanaf randje zestien de bal beheerst kon binnenschieten.

Op de tribunes waren de eerste kritische geluiden al te horen, maar PSV stelde al vroeg orde op zaken. Jarrad Branthwaite tikte op fraaie wijze de 1-1 binnen uit een corner. Niet veel later was het Cody Gakpo die na balverlies op het middenveld van Feyenoord de 2-1 kon binnenschieten.

Foutenfestival

De thuisploeg speelde goed voetbal en was aanvallend zeer sterk. Het was genieten geblazen. Maar waar het wachten was op de 3-1, viel de gelijkmaker vlak voor rust aan de andere kant. Dit keer gingen Walter Benítez en Armando Obispo in de fout. De doelman leverde de bal simpel in, in de daaropvolgende aanval verwerkte de centrale verdediger de bal slecht waardoor Danílo eenvoudig kon scoren.

Aanvallend was PSV goed, maar verdedigend kon het nog niet tippen aan 'Bal op het dak 7'. Daardoor was de wedstrijd wel een genot om naar te kijken.

Doelpuntenfestival

Vlak na rust kwam PSV met een razendsnelle treffer. Gakpo gaf scherp voor en Guus Til zette de thuisploeg weer op voorsprong tegen zijn oude club.

Daarmee waren de goals nog niet op. Want de eerste helft herhaalde zich. Na de 3-2 was het wachten op de 4-2, maar miste PSV een hoop kansen. Aan de andere kant was het wel raak via Orkun Kökcü. De middenvelder schoot schitterend raak met een afstandsschot.

Zeven minuten voor tijd was het weer de thuisploeg die op voorsprong kwam. Uit een corner van Gakpo was het dit keer Armando Obispo die raak kopte. De centrale verdediger moest daarna wel geblesseerd het veld verlaten.

Het feest op de tribunes was er niet minder om. Voor het eerst sinds 2018 wint PSV van Feyenoord. Een heel fijne overwinning na een onrustige week in Eindhoven. De komende weken wacht de interlandbreak. Daarin zal met een goed gevoel worden gewerkt richting een zeer druk programma in oktober.