Wilma en Mariska zamelen speelgoed in voor gezinnen die dat nodig hebben

Wilma Koster en haar dochter Mariska zamelen in de weken voor Sinterklaas speelgoed in. Het is bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet zo veel te besteden hebben. Die krijgen zo een leuke Sinterklaas, met cadeautjes. "Wij hadden vroeger ook niet zo veel geld, dus ik weet hoe het is", zegt Wilma.

Moeder en dochter spelen al vier jaar voor hulpsinterklaas en het bevalt nog steeds heel goed. "Vorig jaar hebben we 85 kinderen blij gemaakt. De cadeautjes stonden tot in mijn slaapkamer opgestapeld", lacht Wilma.

"Ze wilde andere kinderen blij maken."

Het idee kwam in 2018 van dochter Mariska. "Ze wilde andere kinderen blij maken en dat lukt zo wel", vertelt Wilma. "Het eerste jaar deden we het nog in onze eigen buurt in Breda. We gebruikten ons eigen netwerk via Facebook en hingen briefjes op in de supermarkt." Inmiddels wordt het steeds groter en beter georganiseerd, met een eigen Facebookpagina. "Soms geven mensen zichzelf op en bij sommige gezinnen gaat het via maatschappelijk werk." Ook zij weten het mailadres van de hulpsinten te vinden. Moeder en dochter brengen het speelgoed zelf naar de gezinnen. Omdat ze geen auto hebben, zijn ze afhankelijk van het openbaar vervoer en van vrienden die hen willen rondrijden.

"We krijgen zoveel leuke reacties."