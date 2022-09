Etienne Bax opnieuw wereldkampioen zijspancross

Voor de vijfde maal is Etienne Bax wereldkampioen zijspancross geworden. De stuurman uit Bergeijk wist samen met zijn collega Ondrej Cermak de concurrent Kert Varik voor te blijven in de beslissende race in Rudersberger in Duitsland.

Het duo reisde met een kleine achterstand af naar het circuit in Duitsland. Op de natte en modderige baan moesten er vijf punten goed gemaakt worden op WK-leider Kert Varik. In de eerste race wisten Bax en Cermak het gat van vijf punten te dichten waarmee alles aankwam op de laatste race.

In die race wist Bax zijn directe concurrent voor te blijven en wist hij zichzelf tot wereldkampioen te kronen. "Het is een geweldige dag, zeker na zo'n zwaar weekend", was de eerste reactie van de kersverse wereldkampioen. Vooral de tweede race was erg spannend. "In de tweede manche hebben we er twee keer bijna afgelegen", legt Bax in een interview uit. "Toch nog als tweede kunnen eindigen." Die tweede plek was genoeg want Varik eindigde derde en dat was genoeg voor het duo Bax-Cermak voor de wereldtitel.

Regen spelbreker

Het weekend was vooral nat en koud. Vrijdag kwamen de trailer amper het terrein op vanwege de regenbuien die de grond veranderde in een grote modderpoel. "Ook op zaterdag werden er al delen van wedstrijden afgelast omdat er geen doorkomen aan was in de modder", legt Etienne uit. "En vandaag ook alleen maar regen, regen en regen."

Tot de laatste ronde bleef het spannend. "We hebben gestreden tot het einde en ik ben echt blij, super blij."