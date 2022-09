Ruud van Nistelrooij vindt vertrek van John de Jong 'zwaar en pittig'

In navolging van algemeen directeur Marcel Brands was ook Ruud van Nistelrooij zeer verbaasd over het vertrek van John de Jong. Na de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord was het afscheid van de technisch directeur onderwerp van gesprek.

De trainer was duidelijk aangeslagen door het vertrek van zijn collega. Van Nistelrooij gebruikte zware woorden. “Het is zwaar en pittig. Het is ook een behoorlijke schok. Ik had een hele goede persoonlijke band met John. We wilden samen PSV verder brengen. De Raad van Commissarissen neemt dan abrupt een beslissing middenin het seizoen. Dat kan ik niet begrijpen.”

"Het is een voldongen feit en dan moet je je er bij neerleggen"

De woorden volgen een dag na de reactie van Marcel Brands. Ook de algemeen directeur vond het onbegrijpelijk dat er geen vertrouwen meer was in John de Jong vanuit de commissarissen. De gang van zaken blijft dan ook opmerkelijk. Alleen een algemeen directeur kan de technisch directeur ontslaan. Maar door het vertrouwen op te zeggen verhoogde ze de druk. Wie is dan eigenlijk de baas in Eindhoven? “Dat lijkt mij duidelijk als je dit verhaal hoort”, zei de trainer na afloop.

Ruud van Nistelrooij bij zijn presentatie (foto: PSV)

Het geeft aan dat intern de neuzen niet dezelfde kant op staan. Dat was ook te merken bij Van Nistelrooij. “Je merkt hoe ik erin sta. De timing is niet goed. Dat heb ik intern ook aangegeven. Maar het is een voldrongen feit en dan moet je je er bij neerleggen.”

"Het team is hier goed mee omgegaan"