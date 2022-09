Michael van Gerwen uitgeschakeld in kwartfinales World Series of Darts

Michael van Gerwen is uitgeschakeld in de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen liet zich in een volgepakt AFAS Live in Amsterdam aftroeven door Jonny Clayton uit Wales en verloor met 10-7 in legs.

Clayton, die ook de titelverdediger is, treft later op zondag in de halve finales Dirk van Duijvenbode. De Nederlander versloeg in zijn partij uit de kwartfinales de Engelsman Ryan Joyce met 10-9. De andere halve finale van het toernooi gaat tussen Gerwyn Price en James Wade. Van Gerwen won de World Series of Darts vier keer, maar in deze editie maakte hij een voortijdige aftocht. "Teleurstellend, maar niet getreurd. Het is niet een van de belangrijkste toernooien", zei Van Gerwen bij Viaplay. "Maar je wilt het thuispubliek natuurlijk wel wat geven. Ik ben op de weg terug en Clayton is niet in supervorm, dus het was zaak zijn fouten af te straffen en dat heb ik niet gedaan."

