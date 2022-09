Na regen komt... een aantal mooie dagen

De herfst leek zondag echt begonnen. Met bakken kwam de regen uit de hemel. Maar deze week knapt het weer op, zo vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza maandagochtend.

"Zondag heeft het op veel plaatsen heel de dag geregend", blikte Wouter terug. "Echt heel de dag. Deze maandag wordt wat dat betreft al een stuk beter. We zagen rond kwart voor acht 's ochtends al zonnige perioden, al trekken er nog wel een paar kleine buien over. Dit zullen er in de loop van de dag wel wat meer worden, maar zoveel regen als zondag valt er zeker niet. Tussendoor is ook geregeld de zon te zien. Het wordt een stukje warmer dan zondag, met 17 graden 's middags. Al met al best een aardige dag, eigenlijk."