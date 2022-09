PSV wint eindelijk een topper: 'Engelse Gerrit mag van ons blijven staan'

Voor het eerst sinds 2018 wint PSV weer eens een topper én door de nederlaag van Ajax staat PSV ook nog eens bovenaan. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn driedubbel blij, omdat ze vrijdag ook nog eens in goede gezondheid hun 71ste verjaardag mochten vieren. Volgens de broers was naast Cody Gakpo ook Jarrad Branthwaite een uitblinker. "Die jongen geeft à la Van der Kuijlen een bal over zestig meter op je stropdas".

Jarrad, ofwel 'Engelse Gerrit' mag van Willy en René nu vaker in de basis worden gezet. Dat wil niet zeggen dat de broers erg te spreken waren over de PSV-defensie. "Zo'n fout van Max, Benitez die een bal zo naar een tegenstander schiet en dan Obispo... Dat bestaat toch niet? Nou ja, het bestaat dus wel', moppert René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Gelukkig ging Feyenoord ook mee in het fouten maken." Volgens Willy horen fouten ook bij dit soort wedstrijden. "Dat is toch ook de charme?"

Te veel Ajacieden

PSV gaat de interlandbreak in als koploper, omdat Ajax van AZ verloor. "Dan zie je dat Ajax niet zo ongenaakbaar is als we misschien wel dachten", zegt Willy. Wellicht denkt bondscoach Louis van Gaal daar anders over, want die heeft acht Ajacieden opgeroepen voor Oranje tegenover alleen Cody Gakpo van PSV. De broers vinden dat raar. "Zo'n Rensch, die heeft misschien één keer een goeie wedstrijd gespeeld en de rest minder, zo niet dramatisch", zegt René. "Tegen Liverpool zakte hij helemaal door zijn hoeven, maar hij zit er wel bij."

Toch verwachten Willy en René dat er een stuk of vijf PSV'ers mee naar Qatar gaan. "Veerman, Teze, De Jong en let op: Xavi Simons", somt René op. Volgens Willy is het verstandig als Van Gaal ook naar de toekomst van Oranje kijkt. "Rinus Michels nam ons in 1974 ook mee. Niet omdat we dat toernooi zo belangrijk zouden zijn, maar daarna wel."

Niet netjes

In de nieuwe Willy en René Podcast beschouwen Willy en René de topper tegen Feyenoord uitgebreid na en ook gaat het over het vertrek van technisch directeur John de Jong afgelopen vrijdag. Helemaal eens zijn Willy en René het niet over de kwestie. "Dit is niet netjes." "Hoezo nie?"