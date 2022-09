Vluchtende man valt van 5e verdieping flat na mishandeling vrouw

Een man die zondagmiddag binnendrong in een flat in Tilburg en de bewoonster mishandelde, is tijdens zijn vlucht van de vijfde verdieping naar beneden gevallen. De man overleefde zijn val en is zondagavond in het ziekenhuis in Tilburg aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de bewoonster van de flat aan het Boksdoornerf, een 21-jarige vrouw, ernstig te hebben mishandeld.

Sandra Kagie Geschreven door

Zij moest na de mishandeling voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Zijn toestand is volgens hem niet levensbedreigend. Nadat hij de flat van het slachtoffer binnendrong, sleurde hij haar volgens de politie aan haar haren naar de woonkamer om haar vervolgens te mishandelen. Vervolgens wilde de verdachte, een man van 32 uit Tilburg, vluchten via het balkon. Hij wilde vermoedelijk naar beneden klimmen, toen het slachtoffer door te schreeuwen de aandacht van omwonenden wist te trekken en er iemand aan de voordeur stond. Maar dat ging mis en ter hoogte van de vijfde verdieping viel hij naar beneden, zo beschrijft de politie. Dacht dat moeder aan de deur stond

Even daarvoor had hij bij het latere slachtoffer aangebeld. Ze dacht dat haar moeder aan de deur stond en deed open. Op dat moment zag ze een voor haar onbekende man voor haar deur staan die haar in het Engels aansprak. Zijn ogen stonden wazig, zo omschreef ze tegenover de politie. Omdat ze het niet vertrouwde, wilde ze de deur dicht doen. Maar de man duwde haar naar achteren en drong haar huis binnen. Uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat de man eerst nog heeft geprobeerd de flat van een andere vrouw binnen te komen. Het slachtoffer van de mishandeling heeft aangifte gedaan.