Cees (72) uit Oosterhout sinds zaterdag vermist

De 72-jarige Cees Pijpers uit Oosterhout is sinds zaterdag vermist. De man werd voor het laatst gezien aan de Middachten in Oosterhout. Het is onbekend in welke richting hij is vertrokken. De politie roept op om uit te kijken naar deze man.

Liam Toll Geschreven door

Cees Pijpers is te herkennen aan kalend, wit/grijs haar aan de zijkanten. Op het moment van de vermissing droeg hij een lichtgekleurde jas tot op zijn heupen, een donkerkleurige broek en zwarte schoenen. De man draag ook een bril. Hij is 160 cm groot en heeft bruine ogen.