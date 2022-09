Vader probeerde zoons (6 en 7) te vermoorden, politie voorkomt gezinsdrama

De politie heeft op vrijdag een gezinsdrama in een huis in Asten voorkomen. Een vader van 37 dreigde zijn kinderen te vermoorden. Na verschillende meldingen, onder andere van de moeder van de kinderen, besloot de politie het huis binnen te vallen.

Bij binnenkomst in het huis trof de politie de twee jongetjes versuft aan op de grond. Zij zijn direct naar het ziekenhuis gebracht, ze waren gewond aan hun hals en hoofd. Inmiddels gaat het naar omstandigheden beter met de kinderen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Moeder in paniek

De moeder had in paniek de politie gebeld met de boodschap dat haar kinderen mogelijk waren omgebracht door haar man, laat het OM in een bericht weten. Met haar belden op vrijdagochtend meerdere mensen dat er iets mis was in het huis aan de Elfenbank.

De vrouw had relatieproblemen met de 37-jarige vader van de kinderen. De recherche heeft inmiddels met meerdere getuigen gesproken en verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies in de woning is gebeurd. In het huis is onder andere sporenonderzoek verricht.

De vader is na zijn aanhouding verhoord en op maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man zeker twee weken langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van twee keer poging tot moord op zijn kinderen.