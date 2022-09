Meer schoorsteenbranden verwacht door hoge energieprijs

De energieprijzen rijzen de pan uit en dat zal ook gevolgen hebben voor het aantal schoorsteenbranden. De brandweer van Midden- en West-Brabant verwacht dat meer mensen hout gaan stoken om hun huis te verwarmen. Meer schoorsteenbranden betekent ook extra kosten voor de samenleving.

"Als de mensen meer gaan stoken, zal ook het aantal schoorsteenbranden toenemen. Want als mensen zomaar wat gaan stoken en bijvoorbeeld de prullenbak in de open haard leegkiepen, dan kun je erop wachten dat de vlammen een keer op de schoorsteen staan. En dat ze ons moeten bellen."

"Mensen zoeken alternatieven voor het dure gas en gaan hout stoken in de open haard of de houtkachel", zegt Bertwin van Setten van de brandweer.

Vorig jaar was 37 procent van de woningbranden in Midden- en West-Brabant een schoorsteenbrand. Dat percentage zal dit jaar waarschijnlijk een stuk hoger liggen. Door de mensen nu al te waarschuwen, hoopt de brandweer dat het uiteindelijk meevalt.

Een brand gebeurt sneller dan je denkt, want een schoorsteen vliegt relatief makkelijk in de fik. "Dat kan al gebeuren als je met verkeerde materialen stookt", legt Van Setten uit, die het team Risicobeheersing aanstuurt.

"Je moet bijvoorbeeld geen bielzen met teer in je open haard gooien, maar ook geen kunststof of papier. Er komt dan aanslag in het schoorsteenkanaal van stukjes die niet helemaal verbrand zijn. Als dat later te heet wordt of door een vonkje vlamvat, heb je een schoorsteenbrand." En dat is precies wat de brandweer wil voorkomen. Vanaf oktober zal er dan ook een speciale campagne komen om de mensen te waarschuwen.

"We hopen vooral mensen te bereiken die hun open haard lang niet gebruikt hebben of dat nu vaker gaan doen. Die moeten zich goed informeren over hoe en wat ze stoken. Voor veilig stoken geldt goed hout, goed aansteken en een goed afvoerkanaal."

Voor de eigen veiligheid moet de gebruiker van de open haard of houtkachel dus ook zorgen dat de schoorsteen in orde is. "De schoorsteenveger moet de pijp in ieder geval één keer per jaar goed schoonmaakt. Daar zijn prima bedrijven voor en dat is ook een voorwaarde van veel verzekeraars."